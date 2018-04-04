ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно опросу ВЦИОМ — 45% жителей Дальнего Востока в возрасте от 18 до планируют троих детей, а 42% — двоих.



В течение трёх лет 40% опрошенных планируют рождение ребёнка, чаще это семьи, где уже есть один ребенок или еще нет детей. А каждая четвёртая семья с двумя детьми — планирует завести третьего, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.



Данные были получены в результате опроса, проведенного ВЦИОМ в конце февраля — начале марта 2018 года. Было опрошено 8 тысяч респондентов из всех дальневосточных регионов.

Новая мера социальной поддержки действует на Сахалине: местные жительницы в возрасте от 19 до 25 лет могут получить 150 тысяч рублей при рождении первого ребёнка. А самое высокое пособие на второго ребёнка из средств материнского капитала выплачивают в Чукотском автономном округе. С 1 января 2018 года выплата составляет 22 тысячи рублей.