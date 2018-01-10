ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Министерства курортов и туризма Республики Крым, в 2017 году в Крыму отдохнули 5395,1 тыс. туристов. Из общего числа отдыхающих 43% туристов прибыли авиатранспортом, 42% – паромной переправой, 15% – с помощью других видов транспорта.

Больше всего туристов отдохнули в 2017 году на Южном берегу Крыма – 45,3% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму. На Западном побережье Крыма – 21,3%; на Восточном побережье Крыма – 18,6%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 14,8%. Несмотря на традиционное лидерство ЮБК, в сравнении с предыдущими годами происходит перераспределение потоков с юга на восток полуострова, которое, по прогнозам Министерства курортов и туризма Республики, с открытием Крымского моста станет ещё заметнее.

Также важным показателем развития туристической отрасли в Крыму является открытие новых отелей, объектов туристского показа, модернизация санаториев. Так, в 2017 году более чем в 50 отелях и санаториях Крыма проведена модернизация, начали работу 6 новых отелей на 352 номера, открылось 6 новых объектов туристского показа в Ялте, Феодосии и Евпатории.

Крым по-прежнему продолжает занимать лидирующие позиции по количеству классифицированных объектов размещения среди регионов РФ, на территории которых классификация является добровольной.

Всего на территории Республики Крым в течение купального сезона 2017 года функционировало 387 пляжей, оформивших все необходимые разрешительные документы, что на 20 пляжей больше, чем в 2016 году. Количество пляжей общего пользования увеличилось с 66% в 2016 году до 73% в 2017 году.

"В 2017 году в Республике Крым проведена большая работа по благоустройству пляжных территорий, развитию инфраструктуры, повышению качества обслуживания туристов. Кроме того, курорт развивает не только пляжный отдых, но и предлагает оздоровительный туризм на базе санаторно-курортного комплекса, культурно-познавательные поездки и многое другое, что делает Крым популярным круглый год", - пояснил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.