ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 августа в Алтайском крае началась вакцинация против гриппа. За это время прививки поставили более 675,8 тысячи человек (507,4 тысячи взрослых и 168,3 тысячи детей). На вакцинацию израсходовали пока 65% поступивших доз. Всего осенью в регионе планируют привить более миллиона человек. Это 43,5% населения края.



По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 18,4 тысячи случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекции. Случаев заболевания гриппом нет. Все вакцины, применяемые в этом году на территории России, содержат вирусы гриппа, циркуляцию которых ожидают в предстоящем сезоне: А/A/Мичиган/45/2015 H1N1/, A/Гонг Конг/5738/2014/H3N2 и B/Брисбен/60/2008.



Обязательную вакцинацию против гриппа проводят детям и подросткам, которые много времени находятся в закрытых коллективах: в домах ребёнка, школах-интернатах, дошкольных образовательных учреждениях, школах и вузах. В Национальный календарь профилактических прививок также попадают работники медицинских и образовательных организаций, работники общественного транспорта, коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет, жители региона с хроническими заболеваниями, люди, живущие в домах престарелых, и юноши, подлежащие призыву на военную службу. Им вакцины ставят бесплатно в медицинских организациях Алтайского края.



Вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат люди, у которых высок риск заболевания гриппом. К ним относятся работники сферы обслуживания, торговли и общественного питания (работники торгового зала, продавцы, операторы-кассиры, администраторы и охранники). Вакцинацию должен организовать работодатель для обеспечения работникам безопасных условий труда. Затраты по оплате относятся к расходам по обычным видам деятельности и не облагаются налогами и страховыми взносами. За свой счет или за счет работодателя в регионе от гриппа привились 6627 человека.



