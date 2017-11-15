ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные исследователи и разработчики в 2017 году подали рекордное количество заявок на соискание премий Правительства Москвы молодым учёным. Из 680 научных работ выберут 33, за которые авторам выплатят по одному миллиону рублей. Больше всего проектов в номинациях «Медицинские науки», «Общественные науки», «Химия и науки о материалах», «Технические и инженерные науки» и «Передовые промышленные технологии».

«Приятно отметить, что разработки лауреатов с каждым годом становятся более практико-ориентированными. Например, предложенные инновационные решения с успехом используются в системе Московского метрополитена, на пунктах оплаты, установленных на федеральных дорогах, на пищевых производствах города и на множестве других московских предприятий», — рассказал глава столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Премии присуждаются молодым ученым и специалистам в возрасте до 36 лет и докторам наук не старше 40 лет. Претенденты должны быть гражданами России, вести научную и научно-техническую работу в столичных вузах, исследовательских организациях, на предприятиях экономической и социальной сферы. Они могут участвовать в конкурсе лично и в составе научного коллектива до трех человек. Доктора наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно вправе подавать заявки только индивидуально.

Награды вручают за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Кроме того, премии присуждают за разработку и внедрение новых технологий, приборов, оборудования, материалов и веществ, которые повышают эффективность в реальном секторе экономики и социальной сфере города.

Победителей конкурса объявят в феврале 2018-го.