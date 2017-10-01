ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в 01:30 часов в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП.

Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота-Виста", мужчина 1984 г.р., двигаясь по автодороге Омск – Русская Поляна в направлении города Омска, на 25 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель, мужчина 1961 г.р., и 3 пассажира ВАЗа, женщины 1960 и 1969 гг.р., мальчик 2008 г.р., доставлены в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля "Тойота" находился за рулём с признаками опьянения. Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для дальнейшего разбирательства и проведения проверки нарушитель был доставлен в дежурную часть полиции.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.