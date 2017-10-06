ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 6 октября, около 3:30 на железнодорожной станции "Покров" Петушинского района Владимирской области произошло столкновение автобуса Mercedes с поездом.

По предварительной информации у автобуса Mercedes, произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора. Некоторые люди успели покинут транспортное средство, заметив летящий на них поезд. Они попытались столкнуть заглохший автобус с путей, но безуспешно.



Машинисты локомотива начали торможение, но не смогли остановить состав, так как предупреждающий о препятствии сигнал был получен ими слишком поздно. Они покинули кабину локомотива, поставив автоматическое управление, поэтому не пострадали.

В автобусе, по имеющимся данным, находились рабочие из Узбекистана. Большинство пассажиров в момент аварии спали. По предварительным сведениям, погиб 21 человек, в том числе дети. Ещё 15 пострадали. Точынх данных пока нет, так как некоторые погибшие ещё зажаты в повреждённом автобусе. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

На месте происшествия находится начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин. Продолжает работать следственно-оперативная группа, эксперты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, проводятся все необходимые мероприятия. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, уточняют личности погибших.