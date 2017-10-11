ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аграрии Московской области собрали более 440 тыс. тонн зерна по итогам жатвы 2017 года, несмотря на плохие погодные условия и поздно начавшуюся уборочную кампанию.

Это рекордный показатель для региона с 2000 года, об этом сообщил на выставке "Золотая осень - 2017" министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"Аграрии Московской области, несмотря на все сложности и погодные явления, в этом году собрали рекордный урожай тысячелетия - 440 тыс. тонн зерна. И полмиллиона зерна в Московской области - совершенно точно ощутимый рубеж ближайших лет", - сказал Андрей Разин.

Министр также добавил, что в прошлом 2016 году в регионе удалось собрать 357 тыс. тонн зерна.

Основную часть валового сбора зерна в регионе выполнили предприятия Зарайского района, а также городских округов Серебряные Пруды и Луховицы, отметил министр.

Как отмечал ранее Андрей Разин, из-за непогоды уборочная кампания в Московской области в 2017 году стартовала на две недели позже обычного - 9 августа. И чтобы ликвидировать отставание, аграрии привлекли большее количество техники, чем в прошлом году.