Подмосковным льготникам выписали лекарств на 7,7 млрд рублей с начала 2017 года
26.10.2017, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лекарств на общую сумму в 7,7 миллиарда рублей выписали льготным категориям граждан в Подмосковье с начала 2017 года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«С начала 2017 года льготники-жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами по 2,5 миллионам рецептам на сумму 7,7 миллиарда рублей. По сумме это на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – цитирует Ольгу Забралову пресс-служба.
Лекарственные препараты, выписанные по рецептам, служат для лечения социально значимых заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, бронхиальная астма и другие, поясняется в материале.
«В Московской области проживает более 657 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. На лекарственное обеспечение данных категорий граждан в амбулаторных условиях в консолидированном бюджете Московской области в 2017 году предусмотрено 10,5 миллиардов рублей», – отметила Забралова.
В регионе в настоящее время открыто более 300 пунктов отпуска лекарственных препаратов Мособлмедсервиса, в том числе пять аптечных организаций полного цикла с круглосуточным режимом работы, заключается в сообщении.
«С начала 2017 года льготники-жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами по 2,5 миллионам рецептам на сумму 7,7 миллиарда рублей. По сумме это на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – цитирует Ольгу Забралову пресс-служба.
Лекарственные препараты, выписанные по рецептам, служат для лечения социально значимых заболеваний, таких как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, бронхиальная астма и другие, поясняется в материале.
«В Московской области проживает более 657 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. На лекарственное обеспечение данных категорий граждан в амбулаторных условиях в консолидированном бюджете Московской области в 2017 году предусмотрено 10,5 миллиардов рублей», – отметила Забралова.
В регионе в настоящее время открыто более 300 пунктов отпуска лекарственных препаратов Мособлмедсервиса, в том числе пять аптечных организаций полного цикла с круглосуточным режимом работы, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru