Подмсковный парламент сохранил налоговые льготы на движимое имущество предпринимателей
21.09.2017, 13:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым сохранили для предпринимателей нулевую налоговую ставку для движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств.
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» регионам предоставлена возможность введения налоговой льготы на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств, уточняется в пояснительной записке к документу.
«В целях сохранения для налогоплательщиков текущих условий налогообложения и обеспечения стабильности налоговой нагрузки проектом закона предлагается установить с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года на территории Московской области ставку налога на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств в размере ноля процентов», – сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» регионам предоставлена возможность введения налоговой льготы на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств, уточняется в пояснительной записке к документу.
«В целях сохранения для налогоплательщиков текущих условий налогообложения и обеспечения стабильности налоговой нагрузки проектом закона предлагается установить с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года на территории Московской области ставку налога на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств в размере ноля процентов», – сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.
Источник: Правительство Московской области