Подписан Меморандум о взаимопонимании между "Группой ГАЗ" и HAKA Group (Саудовская Аравия)
06.10.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября в Минпромторге России в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова и Генерального директора по иностранным взаимоотношениям и коммуникациям Министерства коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Абдулрахмана Аль-Хуссейна состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ООО "УК "Группа ГАЗ" и компанией "HAKA GROUP".
Старший вице-президент по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Кристиан Кремер и Президент Компании "HAKA GROUP" Шейх Халид Хассан Аль-Гахтани поставили подписи под Меморандумом, который призван стать промежуточным этапом подтверждения уже достигнутых договорённостей и видения будущих партнёрских отношений "Группы ГАЗ" и HAKA GROUP.
Александр Морозов отметил эффективность реализуемых в Российской Федерации мер поддержки автопроизводителей, направленных, в том числе, на увеличение экспортного потенциала российских компаний. Он подчеркнул, что "Группа ГАЗ" является одним из лидеров по эффективности присутствия на зарубежных рынках, а подписание подобного Меморандума – очередной шаг к продвижению российской продукции на глобальный рынок.
По словам Кристиана Кремера, Саудовская Аравия имеет хороший потенциал с точки зрения продаж коммерческой техники. Поэтому совместно с партнёром уже в 2018 году Группа ГАЗ планирует начать продажи крупнотоннажных грузовиков "Урал", лёгкой коммерческой техники "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT". Компания также рассматривает Саудовскую Аравию как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всём аравийском полуострове и в "странах залива".
HAKA GROUP является одной из крупнейших неправительственных индустриальных групп Королевства Саудовская Аравия. Компания имеет 30-летний опыт работы на рынке с такими брендами как DAF, Scania, Western Star и другими. HAKA GROUP является главным поставщиком наземных логистических услуг нефтяного гиганта Saudi Aramco.
Старший вице-президент по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Кристиан Кремер и Президент Компании "HAKA GROUP" Шейх Халид Хассан Аль-Гахтани поставили подписи под Меморандумом, который призван стать промежуточным этапом подтверждения уже достигнутых договорённостей и видения будущих партнёрских отношений "Группы ГАЗ" и HAKA GROUP.
Александр Морозов отметил эффективность реализуемых в Российской Федерации мер поддержки автопроизводителей, направленных, в том числе, на увеличение экспортного потенциала российских компаний. Он подчеркнул, что "Группа ГАЗ" является одним из лидеров по эффективности присутствия на зарубежных рынках, а подписание подобного Меморандума – очередной шаг к продвижению российской продукции на глобальный рынок.
По словам Кристиана Кремера, Саудовская Аравия имеет хороший потенциал с точки зрения продаж коммерческой техники. Поэтому совместно с партнёром уже в 2018 году Группа ГАЗ планирует начать продажи крупнотоннажных грузовиков "Урал", лёгкой коммерческой техники "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT". Компания также рассматривает Саудовскую Аравию как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всём аравийском полуострове и в "странах залива".
HAKA GROUP является одной из крупнейших неправительственных индустриальных групп Королевства Саудовская Аравия. Компания имеет 30-летний опыт работы на рынке с такими брендами как DAF, Scania, Western Star и другими. HAKA GROUP является главным поставщиком наземных логистических услуг нефтяного гиганта Saudi Aramco.
Источник: Минпромторг