Поезд "Сапсан" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с 1 марта 2018 года
13.12.2017, 16:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для обеспечения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом ОАО "РЖД" возобновляет курсирование высокоскоростного поезда "Сапсан" с 1 марта 2018 года.
"Сапсан" будет курсировать ежедневно по следующему расписанию:
поезд № 771 Санкт-Петербург – Нижний Новгород отправлением из Санкт-Петербурга в 17:00, прибытием в Нижний Новгород в 00:59. В Москве посадка будет осуществляться на Курском вокзале в 20:54-21:08. Время в пути - 7 часов 59 минут;
поезд № 757 Нижний Новгород – Санкт-Петербург отправлением из Нижнего Новгорода в 05:09, прибытием в Санкт-Петербург в 13:20. Остановка в Москве на Курском вокзале с 09:03 по 09:18. Время в пути - 8 часов 11 минут.
Продажа проездных документов на поезда "Сапсан" уже открыта. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда.
В период до 28 февраля 2018 года поезда "Сапсан" № 771/758 курсируют по маршруту Санкт-Петербург – Москва отправлением и прибытием с Московского и Ленинградского вокзалов соответственно.
"Сапсан" будет курсировать ежедневно по следующему расписанию:
поезд № 771 Санкт-Петербург – Нижний Новгород отправлением из Санкт-Петербурга в 17:00, прибытием в Нижний Новгород в 00:59. В Москве посадка будет осуществляться на Курском вокзале в 20:54-21:08. Время в пути - 7 часов 59 минут;
поезд № 757 Нижний Новгород – Санкт-Петербург отправлением из Нижнего Новгорода в 05:09, прибытием в Санкт-Петербург в 13:20. Остановка в Москве на Курском вокзале с 09:03 по 09:18. Время в пути - 8 часов 11 минут.
Продажа проездных документов на поезда "Сапсан" уже открыта. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда.
В период до 28 февраля 2018 года поезда "Сапсан" № 771/758 курсируют по маршруту Санкт-Петербург – Москва отправлением и прибытием с Московского и Ленинградского вокзалов соответственно.
Источник: РЖД