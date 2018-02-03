Погрузка в январе 2018 года на Северной железной дороге выросла на 3,8%
03.02.2018, 18:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Погрузка на Северной железной дороге в январе 2018 года, по оперативной информации, составила 4 млн 965,8 тыс. тонн грузов. Это на 3,8% больше, чем в январе 2017 года.
Грузооборот с учётом пробега собственных вагонов в порожнём состоянии за январь 2018 года составил 17,9 млрд тарифных тонно-км (+11,1% к уровню января 2017 года).
Северной железной дорогой за январь погружено:
нефтепродуктов – 1,2 млн тонн (-0,3% к уровню января 2017 года);
лесных грузов – 1 млн тонн (+24%); чёрных металлов – 838 тыс. тонн (+1,9%); химических удобрений – 569 тыс. тонн (+50%); каменного угля – 279 тыс. тонн (-35,9%); строительных материалов – 176 тыс. тонн (-31,4%); бумаги – 125 тыс. тонн (-3,1%); химикатов – 65,2 тыс. тонн (+5,2%);
металлолома – 30 тыс. тонн (-34,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Грузооборот с учётом пробега собственных вагонов в порожнём состоянии за январь 2018 года составил 17,9 млрд тарифных тонно-км (+11,1% к уровню января 2017 года).
Северной железной дорогой за январь погружено:
нефтепродуктов – 1,2 млн тонн (-0,3% к уровню января 2017 года);
лесных грузов – 1 млн тонн (+24%); чёрных металлов – 838 тыс. тонн (+1,9%); химических удобрений – 569 тыс. тонн (+50%); каменного угля – 279 тыс. тонн (-35,9%); строительных материалов – 176 тыс. тонн (-31,4%); бумаги – 125 тыс. тонн (-3,1%); химикатов – 65,2 тыс. тонн (+5,2%);
металлолома – 30 тыс. тонн (-34,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Источник: РЖД