06.04.2018, 12:21
Пожароопасную ситуацию в Приморье мониторят с воздуха
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для контроля лесопожарной обстановки в Приморье применяется беспилотная авиация – квадрокоптеры. Это позволяет оперативно получать информацию о площади и направлении распространения палов и своевременно направить силы и средства в целях недопущения их распространения на территорию населенных пунктов.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС специалисты проводят мониторинг лесопожарной обстановки в муниципальных образованиях. Так, с 5 апреля оперативная группа учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС проводит мониторингг в Черниговском и Хорольском районах.
Сегодня в муниципальных образованиях края проводятся работы по плановому отжигу сухой растительности на землях поселений несельскохозяйственного назначения и очистка территорий населенных пунктов от сухого мусора. Контролируемый отжиг сухой травы уже проведён в окрестностях железнодорожной станции Мучная в Черниговском районе. Отжиги ведутся под контролем пожарных краевых отрядов противопожарной службы. Во время проведения плановых мероприятий по сжиганию сухой растительности угрозы перехода огня в лесные массивы и населенные пункты нет.
Решение о проведении контролируемых отжигов принимается КЧС районных администраций. Отжиг проводится с учетом погодных условий, направления и силы ветра.
Кроме того, с 28 марта по настоящее время в Кавалеровском районе группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы в составе шести человек ликвидирует палы. Для предотвращения возникновения природных пожаров и перехода палов на жилые строения в окрестностях сёл. На вооружении спасателей имеется всё необходимое вооружение – воздуходувки и прочий инвентарь. Работы проводятся по заявкам районной администрации.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС специалисты проводят мониторинг лесопожарной обстановки в муниципальных образованиях. Так, с 5 апреля оперативная группа учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС проводит мониторингг в Черниговском и Хорольском районах.
Сегодня в муниципальных образованиях края проводятся работы по плановому отжигу сухой растительности на землях поселений несельскохозяйственного назначения и очистка территорий населенных пунктов от сухого мусора. Контролируемый отжиг сухой травы уже проведён в окрестностях железнодорожной станции Мучная в Черниговском районе. Отжиги ведутся под контролем пожарных краевых отрядов противопожарной службы. Во время проведения плановых мероприятий по сжиганию сухой растительности угрозы перехода огня в лесные массивы и населенные пункты нет.
Решение о проведении контролируемых отжигов принимается КЧС районных администраций. Отжиг проводится с учетом погодных условий, направления и силы ветра.
Кроме того, с 28 марта по настоящее время в Кавалеровском районе группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы в составе шести человек ликвидирует палы. Для предотвращения возникновения природных пожаров и перехода палов на жилые строения в окрестностях сёл. На вооружении спасателей имеется всё необходимое вооружение – воздуходувки и прочий инвентарь. Работы проводятся по заявкам районной администрации.
Источник: http://primorsky.ru/