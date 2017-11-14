Политех разработает инновации для нанопарка в Гатчине
14.11.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого станет официальным партнёром нанопарка, который возводится в Гатчинском районе Ленинградской области.
Соглашение о сотрудничестве по развитию нанотехнологических производств в нанопарке "Гатчина" подписано между СПбПУ и Инновационным агентством Ленинградской области. Документ подразумевает организацию партнёрской деятельности по развитию инновационной инфраструктуры региона, создание сервисной инфраструктуры для развития нанотехнологических проектов производственного и научно-исследовательского профиля.
Научные сотрудники политехнического университета будут выполнять научно-исследовательские работы в приоритетных отраслях (нанотехнологии, материаловедение, цифровые технологии, инжиниринг, цифровое проектирование и моделирование). Их разработки лягут в основу цифровых производств, которые планируется организовать в нанопарке.
Нанопарк "Гатчина" – девелоперский проект федерального значения по созданию и развитию в Ленинградской области промышленного технопарка в сфере нанотехнологий. Проект реализуется при поддержке Роснано. Сейчас на площадке идут активные строительные работы. Параллельно формируется портфель резидентов нанопарка.
Соглашение о сотрудничестве по развитию нанотехнологических производств в нанопарке "Гатчина" подписано между СПбПУ и Инновационным агентством Ленинградской области. Документ подразумевает организацию партнёрской деятельности по развитию инновационной инфраструктуры региона, создание сервисной инфраструктуры для развития нанотехнологических проектов производственного и научно-исследовательского профиля.
Научные сотрудники политехнического университета будут выполнять научно-исследовательские работы в приоритетных отраслях (нанотехнологии, материаловедение, цифровые технологии, инжиниринг, цифровое проектирование и моделирование). Их разработки лягут в основу цифровых производств, которые планируется организовать в нанопарке.
Нанопарк "Гатчина" – девелоперский проект федерального значения по созданию и развитию в Ленинградской области промышленного технопарка в сфере нанотехнологий. Проект реализуется при поддержке Роснано. Сейчас на площадке идут активные строительные работы. Параллельно формируется портфель резидентов нанопарка.
Источник: Правительство Ленинградской области