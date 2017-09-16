Полицейские Коми расследуют серия мошенничеств в отношении пенсионеров
16.09.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару возбуждены пять уголовных дел по фактам мошенничеств, совершённых в отношении пожилых жителей района.
Во всех случаях злоумышленники использовали один и тот же сценарий для хищения денежных средств, а именно сообщали потерпевшим, что их родственники находятся в полиции за совершение противоправных деяний. За избавление от уголовной ответственности аферисты требовали выкуп. Более того, установлено, что всем эжвинцам тревожный звонок поступал от одного и того же абонента.
Так, в дежурную часть обратился местный житель, 1990 года рождения. Молодой человек рассказал полицейским, что его 78-летняя бабушка, поверив телефонным мошенникам, передала им при личной встрече 170 тысяч рублей.
Выяснилось, что пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, которого она приняла за своего внука. Собеседник рассказал, что находится в полиции за драку в магазине. В результате потасовки один из посетителей магазина оказался в реанимации. После пенсионерке предложили заплатить полицейским, чтобы те не возбуждали уголовное дело по данному факту.
Передать денежные средства договорились при личной встрече. Потерпевшая сообщила свой номер сотового телефона и спустя некоторое время вышла во двор, где её ждал незнакомый мужчина. Пожилая женщина передала незнакомцу 170 тысяч рублей.
Однако после того, как пенсионерка вернулась домой, на её мобильный телефон вновь поступил звонок якобы из полиции. Собеседник стал требовать передачи дополнительной денежной суммы.
Эжвинка направилась в банк, но благодаря бдительности финансового работника, который заподозрил неладное, сохранила оставшиеся сбережения.
Аналогичным способом мошенники завладели деньгами 72-летнего мужчины. Думая, что спасает внука от беды, пенсионер передал незнакомцу из рук в руки 35 тысяч рублей.
Трём жителям Эжвы удалось сохранить свои накопления. Двое потерпевших сразу после поступления тревожного звонка связались со своими близкими и уточнили информацию, а третья сообщила собеседнику о данном факте в полицию.
По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что всем потерпевшим злоумышленники звонили с одинаковых номеров телефонов, зарегистрированных в Новосибирской области с начальными цифрами 8903ххх.
Во всех случаях злоумышленники использовали один и тот же сценарий для хищения денежных средств, а именно сообщали потерпевшим, что их родственники находятся в полиции за совершение противоправных деяний. За избавление от уголовной ответственности аферисты требовали выкуп. Более того, установлено, что всем эжвинцам тревожный звонок поступал от одного и того же абонента.
Так, в дежурную часть обратился местный житель, 1990 года рождения. Молодой человек рассказал полицейским, что его 78-летняя бабушка, поверив телефонным мошенникам, передала им при личной встрече 170 тысяч рублей.
Выяснилось, что пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, которого она приняла за своего внука. Собеседник рассказал, что находится в полиции за драку в магазине. В результате потасовки один из посетителей магазина оказался в реанимации. После пенсионерке предложили заплатить полицейским, чтобы те не возбуждали уголовное дело по данному факту.
Передать денежные средства договорились при личной встрече. Потерпевшая сообщила свой номер сотового телефона и спустя некоторое время вышла во двор, где её ждал незнакомый мужчина. Пожилая женщина передала незнакомцу 170 тысяч рублей.
Однако после того, как пенсионерка вернулась домой, на её мобильный телефон вновь поступил звонок якобы из полиции. Собеседник стал требовать передачи дополнительной денежной суммы.
Эжвинка направилась в банк, но благодаря бдительности финансового работника, который заподозрил неладное, сохранила оставшиеся сбережения.
Аналогичным способом мошенники завладели деньгами 72-летнего мужчины. Думая, что спасает внука от беды, пенсионер передал незнакомцу из рук в руки 35 тысяч рублей.
Трём жителям Эжвы удалось сохранить свои накопления. Двое потерпевших сразу после поступления тревожного звонка связались со своими близкими и уточнили информацию, а третья сообщила собеседнику о данном факте в полицию.
По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что всем потерпевшим злоумышленники звонили с одинаковых номеров телефонов, зарегистрированных в Новосибирской области с начальными цифрами 8903ххх.
Источник: МВД по Коми