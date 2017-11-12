ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан эвакуированного дома. Фактов мародёрства не допущено.

В сопровождении сотрудников полиции жители 1,2 и 3 подъездов частично обрушившегося дома № 261 по ул. Удмуртская забрали необходимые вещи и документы.



Напомним, обрушение одного из подъездов жилого девятиэтажного дома в Ижевске произошло 9 ноября. Полностью разрушенными оказались восемь квартир. Жертвами трагедии, причиной которой, по предварительной версии, является взрыв бытового газа, стали семь человек, в числе которых двое детей.