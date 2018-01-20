Полицейскими Камчатки возбуждено уголовное дело по факту хулиганства на борту воздушного судна
20.01.2018, 16:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока""Сотрудниками Камчатского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении пассажира рейса "Москва – Петропавловск-Камчатский"", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В полицию за помощью обратился бортпроводник авиарейса "Москва – Петропавловск-Камчатский". Он сообщил, что во время полёта в салоне "бизнес-класса" находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который не реагировал на требования бортпроводников соблюдать порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занимать своё посадочное место и нанёс ему удар по лицу", - рассказала Ирина Волк.
26-летний житель города Екатеринбурга был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть. Согласно проведённому медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сотрудники транспортной полиции опросили свидетелей происшествия. Проведено медицинское освидетельствование пострадавшего члена экипажа.
"По данному факту дознанием Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавила официальный представитель ведомства.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
"В полицию за помощью обратился бортпроводник авиарейса "Москва – Петропавловск-Камчатский". Он сообщил, что во время полёта в салоне "бизнес-класса" находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который не реагировал на требования бортпроводников соблюдать порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занимать своё посадочное место и нанёс ему удар по лицу", - рассказала Ирина Волк.
26-летний житель города Екатеринбурга был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть. Согласно проведённому медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сотрудники транспортной полиции опросили свидетелей происшествия. Проведено медицинское освидетельствование пострадавшего члена экипажа.
"По данному факту дознанием Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавила официальный представитель ведомства.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
Источник: МВД РФ