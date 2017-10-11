ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пользователи сервиса Правительства Москвы — портала «Автокод» — теперь могут посмотреть в режиме онлайн электронные выписки из постановлений Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) о взыскании штрафов за неправильную парковку. Это можно сделать в разделе сервиса «Штрафы». Кроме того, на портале доступны выписки из решений МАДИ, касающихся обжалованных штрафов. Из них можно узнать о причине, по которой не была удовлетворена жалоба или произведена отмена штрафа. На сайте пользователи также могут скачать электронные ответы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» на вопросы, связанные с обжалованием штрафов за неоплату парковки.

Как рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы, все электронные выписки носят информационный характер и их нельзя использовать в суде. Для юридического разбирательства необходимо дождаться заказного письма, которое придёт по «Почте России». Когда и в какое отделение почты доставят бумажную копию решения, можно проследить по трек-номеру, который приложен к электронной выписке.

«Электронные копии решений позволяют автомобилистам заранее узнать причину, по которой не была удовлетворена жалоба на штраф. Такая схема очень удобна, поскольку горожане смогут понять, есть ли смысл дожидаться официального ответа. Новый функционал поможет и тем, чей адрес фактического проживания не совпадает с адресом прописки. Это избавит горожан от дополнительных поездок», — рассказал руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.

Забрать официальное решение по обжалованию штрафов МАДИ можно также в сервисном центре «Московский транспорт», который расположен по адресу: улица Каланчевская, дом 49. Он работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 15:45.

Штраф за нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков составляет три тысячи рублей, за парковку на газоне — пять тысяч рублей.

Обжаловать штрафы МАДИ, а также ГКУ «АМПП» можно онлайн через портал «Автокод».