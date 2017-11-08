ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 ноября 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации", которым изменяется порядок проезда перекрёстков с круговым движением.

В новой редакцииПДД на перекрёстке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком "Круговое движение", водитель транспортного средства въезжая на такой перекрёсток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрёстку.

В случае если на перекрёстке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.