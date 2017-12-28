Порядка 40 тыс.теплиц ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2017 году
28.12.2017, 21:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 40 га теплиц введено в 2017 году в Подмосковье и поставлено на прилавки магазинов более 35 тысяч тонн свежих овощей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области.
"В 2017 году в Подмосковье введено 37 га теплиц. Это рекордный показатель, который говорит о том, что овощи закрытого грунта – конкурентоспособная продукция, востребованная на рынке", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
Министр также отметил, что в прошлом году в Московской области было построено три крупных тепличных комплекса, введено 33 га теплиц.
"Лидером является "Агрокультура Групп" в Кашире, которая обеспечивает свежей, качественной и вкусной продукцией жителей не только области, но и москвичей. В этом году они инвестировали более 7 млрд рублей в строительство тепличного комплекса площадью 30 га для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте. За этот год на прилавки магазинов современные тепличные хозяйства Подмосковья поставили более 35 тысяч тонн овощей", – подчеркнул Андрей Разин.
Он также добавил, что по итогам ежегодного рейтинга в области предпринимательской деятельности, социальной репутации и качества управленческих решений "Национальный бизнес-лидер – 2017" компания "Агрокультура Групп" стала лауреатом в номинации "Товаропроизводитель года" и получила высокую оценку уровня надёжности (А+), заключается в релизе.
"В 2017 году в Подмосковье введено 37 га теплиц. Это рекордный показатель, который говорит о том, что овощи закрытого грунта – конкурентоспособная продукция, востребованная на рынке", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
Министр также отметил, что в прошлом году в Московской области было построено три крупных тепличных комплекса, введено 33 га теплиц.
"Лидером является "Агрокультура Групп" в Кашире, которая обеспечивает свежей, качественной и вкусной продукцией жителей не только области, но и москвичей. В этом году они инвестировали более 7 млрд рублей в строительство тепличного комплекса площадью 30 га для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте. За этот год на прилавки магазинов современные тепличные хозяйства Подмосковья поставили более 35 тысяч тонн овощей", – подчеркнул Андрей Разин.
Он также добавил, что по итогам ежегодного рейтинга в области предпринимательской деятельности, социальной репутации и качества управленческих решений "Национальный бизнес-лидер – 2017" компания "Агрокультура Групп" стала лауреатом в номинации "Товаропроизводитель года" и получила высокую оценку уровня надёжности (А+), заключается в релизе.
Источник: Правительство Московской области