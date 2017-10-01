ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Химках продолжается ремонт подъездов по программе губернатора "Мой подъезд", всего в 2017 году в городском округе отремонтируют около 800 подъездов, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Основная цель программы — в кратчайшие сроки, за два-три года, привести каждый подъезд Подмосковья, как элемент комфортной среды, к нормативному состоянию", – говорится в сообщении.

Члены Общественной палаты Московской области совместно с жителями Химок и представителями администрации проверили качество проводимого ремонта в подъезде дома № 18/5 по проспекту Мира. Помимо выполнения стандартных работ, в которые входят восстановление напольного покрытия и монтаж слаботочных сетей, собственники попросили выровнять кирпичные стены и заменить гипсокартонный слой по всему подъезду, отмечается в материале.

"Также заменим внутриподъездную дверь на новую. Для достижения высокого качества работ сменили подрядную организацию на специалистов, проводящих не только текущий ремонт, но и капитальный", – сообщил директор МП "ДЕЗ ЖКУ" Руслан Гаевский, чьи слова приводятся в материале.

Он отметил, что в воскресенье совместно с жителями определили дату окончания ремонтных работ – 12 октября.

В рамках реализации программы губернатора "Мой подъезд" в Химках жители самостоятельно выбирают дизайн подъезда, определяют виды и объёмы работ. Также управляющая компания предлагает дополнительные элементы благоустройства, например, нанесение рисунка на стены. Всего в рамках программы уже отремонтировали более 300 подъездов.