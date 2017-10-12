Посадка на автобусы около станции метро "Петровско-Разумовская" станет удобнее
12.10.2017, 13:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По просьбе горожан около станции метро «Петровско-Разумовская» изменят схему посадки на общественный транспорт.
Пассажирам больше не нужно будет переходить от одной остановки к другой при выборе оптимального маршрута — автобусы, следующие в одном направлении, будут осуществлять посадку в одном месте.
С 14 октября маршруты будут сгруппированы следующим образом:
— № 123;
— № 114, 179, 204, 282, 461, 591 (в сторону «Войковской»);
— № 149, 170, 677;
— № 114 (в сторону Коровинского шоссе), 167, 206к, 282 (в сторону улицы Корнейчука);
— № 63, 179, 763, 763к;
— № 191, 194, 215, 215к, 591, 656, 672.
При этом места высадки пассажиров указанных маршрутов не меняются.
Пассажирам больше не нужно будет переходить от одной остановки к другой при выборе оптимального маршрута — автобусы, следующие в одном направлении, будут осуществлять посадку в одном месте.
С 14 октября маршруты будут сгруппированы следующим образом:
— № 123;
— № 114, 179, 204, 282, 461, 591 (в сторону «Войковской»);
— № 149, 170, 677;
— № 114 (в сторону Коровинского шоссе), 167, 206к, 282 (в сторону улицы Корнейчука);
— № 63, 179, 763, 763к;
— № 191, 194, 215, 215к, 591, 656, 672.
При этом места высадки пассажиров указанных маршрутов не меняются.
Источник: Мэрия Москвы