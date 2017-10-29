ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последние сутки в результате неблагоприятных погодных условий (обильных осадков в виде дождя, за сутки выпало больше трети месячной нормы) в Калининграде произошло подтопление отдельных участков улично-дорожной сети.

Силами муниципальных предприятий проводятся работы по очистке ливневой канализации и устранения заторов.

Главное управлений МЧС России по Калининградской области приведено в режим функционирования "Повышенная готовность". Развёрнут оперативный штаб. В готовность приведена аэромобильная группировка.

Созданы оперативные группы, которыми ведётся мониторинг ситуации.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 158 человек и задействовано 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 106 человек личного состава и 12 единиц техники.