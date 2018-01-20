Правительство РФ одобрило проект закона по совершенствованию правового регулирования работы коллекторов
20.01.2018, 19:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные нa совершенствование правового регулирования деятельности коллекторов. Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении, опубликованном нa сайте Кабинета министров.
Отмечается, что предложенные в документе меры позволят более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.
Помимо этого, документ позволит снизить количество отменённых или прекращённых дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.
Законопроект рассмотрен и одобрен 25 декабря 2017 года нa заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении, опубликованном нa сайте Кабинета министров.
Отмечается, что предложенные в документе меры позволят более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде.
Помимо этого, документ позволит снизить количество отменённых или прекращённых дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.
Законопроект рассмотрен и одобрен 25 декабря 2017 года нa заседании комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности.
Источник: Единая Россия