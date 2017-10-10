Правительство РФ поддержало разработанные ФАС изменения в условия оборонных контрактов
10.10.2017, 16:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во исполнение поручения Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в целях определения особенностей производства сложной продукции ФАС России были подготовлены предложения по уточнению Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1275. Данные изменения поддержаны Коллегией Военно-промышленной Комиссии РФ и утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2017 года № 1193.
В новой редакции примерные условия государственных контрактов предусматривают ряд новых положений.
Организации, выполняющие роль головных исполнителей, отныне при выполнении государственных контрактов должны гарантировать государству передачу полученных результатов, не нарушающих исключительные права других лиц.
При наличии законных оснований для изменения условий государственных контрактов, порядок таких изменений теперь устанавливается непосредственно в государственном контракте.
Принципиальным является установление в государственных контрактах встречных обязательств государственных заказчиков перед организациями ОПК по передаче исходных данных, проектной, разрешительной, технической и иной документации, продукции, сырья, материалов и другого имущества, с определением порядка и сроков такой передачи.
Обязательным становится определение порядка предоставления головному исполнителю доступа на объекты государственного заказчика.
Кроме того, уточнены отдельные обязанности исполнителей при выполнении научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. Теперь за ними закрепляется обязанность выполнять патентные исследования, сохранять конфиденциальность результатов работ и обеспечивать правовую охрану создаваемых результатов интеллектуальной деятельности путем оформления прав на них или сохранением ноу-хау в тайне.
В новой редакции примерные условия государственных контрактов предусматривают ряд новых положений.
Организации, выполняющие роль головных исполнителей, отныне при выполнении государственных контрактов должны гарантировать государству передачу полученных результатов, не нарушающих исключительные права других лиц.
При наличии законных оснований для изменения условий государственных контрактов, порядок таких изменений теперь устанавливается непосредственно в государственном контракте.
Принципиальным является установление в государственных контрактах встречных обязательств государственных заказчиков перед организациями ОПК по передаче исходных данных, проектной, разрешительной, технической и иной документации, продукции, сырья, материалов и другого имущества, с определением порядка и сроков такой передачи.
Обязательным становится определение порядка предоставления головному исполнителю доступа на объекты государственного заказчика.
Кроме того, уточнены отдельные обязанности исполнителей при выполнении научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. Теперь за ними закрепляется обязанность выполнять патентные исследования, сохранять конфиденциальность результатов работ и обеспечивать правовую охрану создаваемых результатов интеллектуальной деятельности путем оформления прав на них или сохранением ноу-хау в тайне.
Источник: ФАС