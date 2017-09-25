ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении временного запрета на экспорт кожевенного полуфабриката ещё на полгода - по 5 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.



В тексте сообщения говорится:

"Постановлением Правительства от 11 августа 2014 года №791 (далее – постановление №791) был установлен запрет на использование при изготовлении поставляемых для федеральных нужд товаров лёгкой промышленности любых материалов и полуфабрикатов, кроме российских. Поэтому для гарантированного удовлетворения государственных нужд основных потребителей кожевенной продукции было необходимо введение временных ограничений экспорта кожевенного полуфабриката.

В соответствии с постановлениями Правительства от 18 января 2017 года №20, от 12 июля 2016 года №665, от 28 ноября 2015 №1285, от 21 апреля 2015 года №378 и от 19 августа 2014 года №826 действовал временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката с территории России.

За прошедший период российскими кожевенными и обувными предприятиями при поддержке государства начата реализация инвестиционных проектов, в том числе по организации производства специальной кожи и обуви – для туризма, альпинизма, кожи для автомобильной и авиационной промышленности, а также для специальных служб и Минобороны России.

Предприятия – производители готовой кожи отмечают положительный эффект от введения временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката. Такая мера позволяет сохранять стабильную загрузку предприятий и их финансовую устойчивость".