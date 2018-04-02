02.04.2018, 21:16
Правительство РФ выделило 500 млн рублей субсидий на перевозку сельхозпродукции
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кабмин РФ выделил из своего резервного фонда 500 млн рублей для предоставления субсидий на перевозку в 2018 году сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по железной дороге.
"Из резервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления субсидий российским организациям на компенсацию в 2018 году части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.
Отмечается, что принятое решение позволит увеличить товарооборот между центральными и южными регионами страны и регионами Сибири и Дальнего Востока. По оценке Правительства РФ, если в 2017 году при поддержке в размере 49,3 млн рублей была обеспечена транспортировка сельхозпродукции и продовольствия стоимостью более 700 млн рублей, то выделение 500 млн рублей позволит поддержать поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму не менее 8 млрд рублей.
"Из резервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления субсидий российским организациям на компенсацию в 2018 году части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.
Отмечается, что принятое решение позволит увеличить товарооборот между центральными и южными регионами страны и регионами Сибири и Дальнего Востока. По оценке Правительства РФ, если в 2017 году при поддержке в размере 49,3 млн рублей была обеспечена транспортировка сельхозпродукции и продовольствия стоимостью более 700 млн рублей, то выделение 500 млн рублей позволит поддержать поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму не менее 8 млрд рублей.
Источник: Единая Россия