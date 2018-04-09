ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ выделит дополнительные 500 млн рублей из Резервного фонда на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году.

По информации Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, в программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно задействованы семь авиакомпаний: "Аэрофлот-Российские авиалинии", "Алроса", "Норд Стар", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Якутия".

Ранее сообщалось, что вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития совместно с "Аэрофлотом" разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления. Продажа льготных авиабилетов была остановлена в ряде регионов Дальнего Востока, в том числе и в Приморском крае в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий, чтобы не нарушить договор с Росавиацией. По условиям договора, авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидирования.

На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей - для Дальнего Востока.

Программа субсидирования реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребёнка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.