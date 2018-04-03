03.04.2018, 18:55
Правительство РФ выделит Нижегородской области 197,1 млн рублей на временные сооружения к Чемпионату мира по футболу-2018
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ выделит Нижегородской области 197,1 млн рублей на временные сооружения к Чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.
На мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения ЧМ-2018 правительство выделит 10 субъектам РФ 2,6 млрд рублей. Нижегородская область получит из данной суммы 197,1 млн рублей. Вокруг "Стадиона Нижний Новгород" будут расположены здания временной инфраструктуры, где во время ЧМ-2018 будут располагаться медиацентр, компаунд телевещателей, зона логистики, центр волонтёров и другие вспомогательные службы.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 645,5 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на завершение строительства станции метро "Стрелка". Решение о выделении средств на завершение строительства станции метро "Стрелка" было принято после соответствующего обращения главы региона Глеба Никитина в федеральный центр.
На мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения ЧМ-2018 правительство выделит 10 субъектам РФ 2,6 млрд рублей. Нижегородская область получит из данной суммы 197,1 млн рублей. Вокруг "Стадиона Нижний Новгород" будут расположены здания временной инфраструктуры, где во время ЧМ-2018 будут располагаться медиацентр, компаунд телевещателей, зона логистики, центр волонтёров и другие вспомогательные службы.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 645,5 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на завершение строительства станции метро "Стрелка". Решение о выделении средств на завершение строительства станции метро "Стрелка" было принято после соответствующего обращения главы региона Глеба Никитина в федеральный центр.
Источник: Правительство Нижегородской области