06.04.2018, 21:25
Правительство РФ выделит регионам 2 млрд рублей на медицинские информационные системы
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ выделит регионам 2 мллрд рублей нa внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Проект соответствующего распоряжения опубликован нa сайте Кабмина РФ.
"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере двух млрд рублей", - говорится в документе.
В документе также указано, что проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу принят.
"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере двух млрд рублей", - говорится в документе.
В документе также указано, что проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу принят.
Источник: Единая Россия