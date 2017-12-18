ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будет обеспечено выделение дополнительных средств на реконструкцию 15 аэропортов Якутии.

Так, Минфину России (А.Г.Силуанову), Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) с учётом ранее данных поручений при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов обеспечить выделение дополнительных средств федерального бюджета на реконструкцию следующих аэропортов на территории Дальневосточного федерального округа: Нерюнгри, Нюрба, Сангар, Депутатский, Черский, Олекминск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Зырянка, Маган, Усть-Нера, Жиганск, Полярный.

Срок – до 1 сентября 2018 года.

Минтрансу России (М.Ю.Соколову), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минвостокразвития России (А.С.Галушке) совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) представить в Правительство Российской Федерации предложения по реконструкции и источникам финансирования реконструкции аэропортов Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах, Усть-Мая, Батагай, Оленек.

Срок – до 1 апреля 2018 года.

Также Минтрансу России, Росавиации до 28 декабря 2017 года дано поручение проанализировать возможность упрощения требований к аэропортовой инфраструктуре в малых населённых пунктах и представить предложения в Правительство Российской Федерации.

Кроме того, Минтранс России, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин России Росавиация совместно с ПАО «Сбербанк» и Внешэкономбанком должны представить предложения по механизмам обновления парка воздушных судов, осуществляющих перевозки на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, проработав в том числе предложение о создании региональной авиакомпании.