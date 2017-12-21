Правительство Российской Федерации увеличило объём субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей
21.12.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства Российской Федерации о выделении дополнительных субсидий производителям сельхозтехники.
В опубликованном распоряжении предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники в целях модернизации парка такой техники, а также организациям промышленности на пополнение оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности "за счёт соответствующей корректировки объёмов финансирования по ряду других направлений".
Документ был разработан Минпромторгом России и предусматривает внесение изменений в распоряжения Правительства, которыми Минпромторгу России и Минсельхозу России были выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда на эти цели. Таким образом в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в целях модернизации парка сельскохозяйственной техники производителям выделят дополнительные 2 млрд рублей, увеличив лимит финансирования программы до 15,7 млрд рублей.
Данная мера поддержки обеспечит приобретение сельхозтоваропроизводителями в 2017 году не менее 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.
В опубликованном распоряжении предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники в целях модернизации парка такой техники, а также организациям промышленности на пополнение оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности "за счёт соответствующей корректировки объёмов финансирования по ряду других направлений".
Документ был разработан Минпромторгом России и предусматривает внесение изменений в распоряжения Правительства, которыми Минпромторгу России и Минсельхозу России были выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда на эти цели. Таким образом в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в целях модернизации парка сельскохозяйственной техники производителям выделят дополнительные 2 млрд рублей, увеличив лимит финансирования программы до 15,7 млрд рублей.
Данная мера поддержки обеспечит приобретение сельхозтоваропроизводителями в 2017 году не менее 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.
Источник: Минпромторг