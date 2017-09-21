ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минфин заложил в проект бюджета индексацию утилизационного сбора на автомобили, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. С 1 января 2018 года он может вырасти на 15%, это принесёт федеральному бюджету в 2018 году дополнительно более 28 млрд рублей. Правительство 18 сентября уже в целом одобрило подготовленный Минфином проект бюджета, при этом премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 22 сентября доработать документ для последующего внесения в Госдуму.

Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 году должны вырасти на 58,4 млрд рублей до 223,4 млрд, в 2019 году – до 259,8 млрд, в 2020 году – до 267,9 млрд рублей. Помимо индексации эти цифры учитывают прогноз роста производства и импорта транспортных средств и введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%, говорится в пояснительной записке.

Утилизационный сбор был введён в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин – 20 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тыс. рублей, также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин. Сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации. После критики со стороны Евросоюза с 2014 года сбор начали платить все. Но почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

В 2016 году правительство индексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Основная причина предыдущей и предполагаемой новой индексации – желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО, поясняют сотрудники двух автоконцернов. Очередное снижение этих ставок произошло в сентябре 2017 года: на легковые автомобили, например, они сократились с 23 до 20%, через год дойдут до 17%, а в 2019 году достигнут финального значения – 15%.

Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1-2 л нужно платить 44200 руб., с мотором 2–3 л – 84400 руб., приводит данные один из собеседников. Расходы по тяжёлым грузовикам превышают 400 тыс. руб., добавляет сотрудник другого автопроизводителя.

Если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. Но подорожают импортируемая техника и выпускаемая без соглашений о промсборке, считают участники отрасли. По их мнению, индексация сбора также приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 год упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей. По мнению сотрудника одного автоконцерна, импорт в 2018 г. постепенно отыграет падение, вызванное индексацией утилизационного сбора, по мере привыкания потребителей к новым ценам и при условии стабильного курса рубля. «