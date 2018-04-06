06.04.2018, 22:36
Правительство может продлить действие временного порядка установки "ЭРА-ГЛОНАСС"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил обращение в Правительство Российской Федерации с предложением продлить срок временного порядка действий при выпуске в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию страны, до принятия соответствующего законопроекта.
С 1 июля 2018 года, когда временный порядок прекратит своё действие, постановка на учёт привезённых из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока действия при оборудовании системой "ЭРА-ГЛОНАСС" подержанных иномарок не прописаны законодательно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, поправки к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", действующие с 1 января 2017 года, требуют устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на всё вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа.
В Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Для того, чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
С 1 июля 2018 года, когда временный порядок прекратит своё действие, постановка на учёт привезённых из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока действия при оборудовании системой "ЭРА-ГЛОНАСС" подержанных иномарок не прописаны законодательно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, поправки к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", действующие с 1 января 2017 года, требуют устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на всё вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа.
В Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Для того, чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Источник: Автостат