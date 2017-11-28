ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов, сообщается на сайте Правительства РФ.

Ранее распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2017 года №1427-р Минфину России из резервного фонда Правительства РФ были выделены бюджетные ассигнования в объёме 11,58 млрд рублей на предоставление дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

"Подписанным распоряжением эти средства распределены между бюджетами 23 субъектов Федерации на финансирование в ноябре – декабре 2017 года первоочередных расходов регионов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы", – говорится в сообщении.