ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ направит более 11 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы повышения производительности труда в 2017-2025 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Основной целью реализации проекта станет создание федеральных и региональных центров компетенций, которые будут способствовать повышению производительности труда посредством распространения знаний, обучения и создания профильных компетенций, разработки и внедрения типовых решений и лучших международных практик. Срок реализации проекта - сентябрь 2017 года - декабрь 2025 года.

"В рамках реализации проекта в 2017 года должен быть создан Федеральный центр компетенций, а также региональные центры компетенций в субъектах Федерации из числа отобранных для участия в региональной программе повышения производительности труда", - говорится в документе.

В нём также отмечается, что в 2018 года будет создана IT-платформа управленческой и технологической компетенции, которая призвана обеспечить возможность коммуникации участников программ, доступ к единой базе знаний, использования сервисных услуг и обучающих мероприятий. К 2020 году федеральный центр компетенций должен сформировать пакет решений в сфере производительности труда не менее чем по пяти отраслям и трём функциям, включая HR, логистику, сбыт, маркетинг, закупки, производство.