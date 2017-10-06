ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Российской Стороной одобрен проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Цель Соглашения – создание благоприятных условий для поставки сжиженного природного газа на территорию Исламской Республики Пакистан.

В тексте распоряжения №2154-р говорится:



"Заключение Соглашения является необходимым условием в соответствии с законодательством Пакистана для подписания коммерческих контрактов между уполномоченными организациями Сторон, необходимых для поставок СПГ, без проведения тендера, который установлен согласно государственной политике, принятой Правительством Исламской Республики Пакистан.

Уполномоченными органами Сторон по координации исполнения Соглашения являются Минэнерго России и Министерство энергетики Исламской Республики Пакистан.

Соглашение будет действовать в течение трёх лет и автоматически продлеваться на последующие трёхлетние периоды по истечении первоначального или любого последующего срока".