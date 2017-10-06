ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило проект закона о регулировании дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Документом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на дистанционную розничную торговлю лекарствами, которые продаются по рецептам.

Помимо этого, документом предлагается уточнить определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» для введения нового вида услуг по розничной торговле медикаментами дистанционным способом.

Для введения запрета на дистанционную розничную торговлю рецептурными лекарствами предлагается включить сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию.

Кроме того, предлагается скорректировать полномочия федеральных ведомств при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарствами, отпускаемыми по рецепту.