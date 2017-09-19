ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о правилах представления субсидий на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.



Подписанным постановлением определён порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат российских организаций на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Субсидии будут предоставляться в случае транспортировки продукции от пунктов отправления, расположенных на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей, до пунктов назначения в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Определён перечень товарной продукции агропромышленного комплекса, на транспортировку которой будет оказываться государственная поддержка.

Субсидирование транспортных издержек товаропроизводителей будет в том числе способствовать увеличению экспортных поставок отечественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.