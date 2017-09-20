Правительство определилось с субсидиями российскому автопрому на ближайшие три года
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. предусматривает сохранение основных мер господдержки предприятий российского автопрома на уровне не ниже 134 млрд рублей. Так, в 2018 году на "развитие автомобилестроения" предусмотрены средства в размере 138,051 млрд руб., в 2019-м – 134,455 млрд руб., в 2020-м – 134,095 млрд рублей.
Также предусматриваются субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по льготным автокредитам, выданным в 2015-2017 гг. физлицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по таким кредитам, выданным в 2018-2020 гг. В 2018 году на это предполагается выделить 10,624 млрд руб., в 2019-м – 2,3 млрд руб., в 2020-м –6,924 млрд рублей.