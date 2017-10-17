ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ опубликовало предлагаемые им поправки в законопроект об освобождении от налогообложения операций по реновации жилищного фонда в Москве, говорится в материалах на сайте Кабмина РФ.

«Поправки Правительства к законопроекту предусматривают, в частности, отнесение к расходам при исчислении налога на прибыль организаций затрат фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве на приобретение (создание) объектов недвижимости, передаваемых безвозмездно в собственность Москвы в целях реализации программы реновации», — отмечается в материалах.

Кроме того, предлагается освобождение физических лиц — участников программы реновации от уплаты государственной пошлины за регистрацию права на полученные в рамках программы жилые помещения. Также предусматривается освобождение этих физических лиц от обложения налогом на доходы физических лиц, полученных в связи с реализацией программы реновации, в виде жилого помещения (доли в нем) или равноценного возмещения в денежной форме, говорится в них.