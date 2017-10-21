ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ поручило Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ и другим профильным ведомствам доработать план повышения энергоэффективности российской экономики, а властям регионов — обеспечить проведение мероприятий по популяризации энергосбережения среди населения. Поручения даны по итогам заседания Кабмина РФ.

Минэкономразвития РФ и заинтересованные министерства должны до 20 ноября внести в Кабмин РФ проект акта об утверждении плана повышения энергетической эффективности экономики. Кроме того, Минэкономразвития должно до 1 декабря представить предложения по организации и осуществлению мониторинга деятельности в области энергосбережения в регионах.

МЭР, Минфин и заинтересованные министерства должны до 1 февраля 2018 года представить в Кабмин РФ предложения по финансированию мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности экономики РФ, включая софинансирование соответствующих региональных программ из федерального бюджета.

До 10 мая 2018 года Минэкономразвития и Минэнерго РФ должны представить в правительство предложения о дополнении госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Также к этому сроку должны быть внесены предложения о передаче МЭР полномочий по подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения в РФ и по сопровождению государственной информационной системы в области энергосбережения.