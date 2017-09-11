ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство рассмотрит продление программ по льготной покупке автомобилей на 2018 год. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом он не исключил, что если решение о продлении программы льготного автокредитования будет принято правительством, то может быть повышена и максимальная стоимость доступных по ней автомобилей, "но не раньше".

По словам Мантурова, в Минпромторге рассчитывают, что уже реализуемые программы по поддержке спроса дадут хорошую добавку к положительной динамике, которая складывается сегодня на автомобильном рынке. "Благодаря действующим мерам поддержки в 2017 году продано уже более полумиллиона автомобилей - точнее, 542 тыс. 036. Фактически каждый второй автомобиль продается с помощью инструментов поддержки. Это машины, купленные не только с помощью льготных автокредитов, но и по программам "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", "Российский тягач", "Российский фермер" и "Своё дело". На них пришлось около 28 тысяч автомобилей. Считаю, что это очень хороший старт, если учесть, что программы запущены только в июле", - заключил глава Минпромторга.