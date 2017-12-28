ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ разрешило в 2017-2018 годах реализовать на экспорт 500 тысяч тонн пшеницы и ячменя из государственного интервенционного фонда. Соответствующее распоряжение подписано и размещено на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о реализации зерна, которое было куплено в ходе государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах.

Правительство поручило Минсельхозу обеспечить реализацию агентом зерна на биржевых торгах участникам внешнеэкономической деятельности, которые в дальнейшем поставят его на экспорт по ценам не ниже рыночных с учётом доставки до сухопутных пограничных переходов или припортовых станций железных дорог.

Зерно победителям биржевых торгов будет передаваться на условиях франко-элеватор.

Согласно распоряжению, средства, полученные от реализации зерна, кроме средств, необходимых для погашения агентом кредитов по формированию госфонда и уплаты установленных законодательством РФ налогов, направляются в доход федерального бюджета. Вознаграждение агенту за реализованное в рамках этого распоряжения зерно будет выплачено в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу на проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельхозпродукции. Функции госагента по распоряжению зерном государственного интервенционного фонда выполняет "Объединённая зерновая компания".

По данным ОЗК, на 1 января 2017 года в интервенционном фонде имелось 4 млн 035 тыс. 834 тонны зерна, из которых более 86% приходилось на зерно урожая 2014-2016 годов. В том числе пшеницы третьего класса — 1,709 млн тонн, пшеницы четвёртого класса — 1,568 млн тонн. Зерно хранится в 35 регионах на 203 элеваторах.