ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании со следующего года проверочных листов при государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства. Документ, подписанный 8 сентября, опубликован во вторник на сайте правительства.



В соответствии с приоритетной программой «Реформа контрольно-надзорной деятельности». Устанавливается, что при федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ходе плановых проверок должны использоваться проверочные листы. Это позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов при проведении плановых проверок в сфере соблюдения трудового законодательства, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счёт сокращения времени проведения плановых проверок.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №277-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с которыми положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения отдельных видов государственного и муниципального контроля может быть предусмотрено обязательное использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановой проверки.

Подписанным постановлением в Положение внесены изменения, которыми устанавливается, что при проведении контроля обязательно должны использоваться проверочные листы. Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в проверочные листы. Проверочные листы должны включать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства.

При плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, проверочные листы будут применяться с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года – при плановых проверках всех работодателей.