ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми. Документ опубликован на сайте Правительства.



В тексте сообщения, в частности, говорится: "Обеспеченность жильём – один из ключевых факторов для принятия семьёй решения о рождении детей. Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счёт повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей. В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей".

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.