ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил проект по гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в сфере финансового рынка. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства

Подписанным распоряжением Российской Стороной одобрен проект Соглашения о гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка (далее – Соглашение).

Подготовка проекта Соглашения обусловлена необходимостью создания в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка, взаимного признания лицензий на деятельность в секторах услуг (банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг), обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствования государственного регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке и гармонизации законодательства государств в финансовой сфере.

Действующие договоры не регулируют эту сферу в достаточной мере.