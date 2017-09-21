ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство утвердило федеральную целевую программу "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

Программа направлена на реализацию государственной политики в области космической деятельности путём создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов.

В рамках Программы, в частности, планируется:

создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжёлого классов, пилотируемого транспортного корабля нового поколения, технического комплекса подготовки космических аппаратов на основе транспортно-энергетических модулей;

создать на космодроме «Восточный» космический ракетный комплекс тяжёлого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения;

реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк;

построить объекты жилищного фонда с соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой в городах Циолковском (Амурская область) и Мирном (Архангельская область).

Государственным заказчиком – координатором Программы определена госкорпорация «Роскосмос», государственными заказчиками Программы – госкорпорация «Роскосмос», Минстрой, Минобороны и ФМБА России.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 сентября 2017 года.