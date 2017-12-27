ОРЕАНДА-НОВОСТИ Предлагается установить единый порядок учета детей- сирот, имеющих право на жилые помещения, сформировать соответствующий региональный список.



Правительство России приняло решение о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте кабмина.



«Цель законопроекта - совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование единой административной практики в сфере обеспечения жилыми помещениями этих категорий граждан и повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав», - говорится в справке к документу.



Так, предлагается установить единый порядок учета детей- сирот, имеющих право на жилые помещения, сформировать соответствующий региональный список и наделить правительство России полномочиями по установлению такого порядка.



Также предлагается наделить законных представителей детей-сирот возможностью самостоятельно подавать заявления о включении детей в соответствующий список.



Документ предусматривает, что на органы опеки и попечительства может быть возложена обязанность контролировать своевременную подачу законными представителями детей-сирот заявления о включении детей в список. В случае отсутствия соответствующего заявления органы опеки и попечительства обязаны будут принять меры по включению детей в список, подчеркивается в сообщении.