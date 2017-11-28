ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений в сфере образования и науки.

"В целях достижения показателей, установленных Указом Президента России от 7 мая 2012 года №597, подписанным распоряжением Минобрнауки из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 3,6 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей – для сферы образования и 1,2 млрд рублей – для сферы науки", – говорится в сообщении, размещённом на сайте Кабмина.

Также отмечается, что дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений образования и науки в связи с изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности для достижения в текущем году запланированного показателя заработной платы работников таких учреждений.